Emmanuel Adebayor fue uno de los delanteros más destacados del medio futbolístico, lamentablemente su éxito fue corto y ahora trata de seguir anotando goles en Istambul de la Superliga turca, donde mantiene un buen performance.

En una entrevista exclusiva con ' Marca', Adebayor habló sobre su carrera y los entrenador que lo dirigieron a lo largo de su etapa como futbolista de élite. Una de las cosas que más resaltó fue la admiración que profesó por José Mourinho, actual DT del Manchester United.

"Siempre le amé y siempre le amaré. Es el técnico más honesto que me he encontrado en mi carrera... la mayoría son unos falsos", indicó el togolés.

Sin embargo, no solo es amor lo que mostró el delantero. Adebayor también hizo notar su molestia por Arsene Wenger. "Odio al Arsenal sólo por su culpa", dijo.

"Me dijo que me fuese porque no contaba conmigo, me echó. Me quería quedar y me dijo que no iba a jugar si lo hacía. Sólo me quedó la opción de marcharme. Después, Wenger dio una rueda de prensa y mintió. Dijo que me fui por dinero y desde aquel día odio al equipo, no por los seguidores, que siguen cantando mi nombre, sino por él. Cuando les veo quiero que ganen por un lado, pero por otro no, por culpa de Arsene", explicó el atacante.

Adebayor se animó también a comparar a ambos estrategas, mostrando claramente un abierto favoritismo por el técnico portugués.

"Mou quiere ganar todos los títulos, cuesten lo que cuesten y siempre hace lo que sea por ganar, aunque tenga que plantar un tren o un avión. Trabaja las 24 horas del día para ganar un partido y a Wenger sólo le gusta traer a niños y que se hagan mayores, parece un profesor". finalizó.