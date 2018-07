Alisson se sometió a reconocimientos médicos en Liverpool después de que la AS Roma recibió una oferta de 72.5 millones de euros por el portero brasileño, dijo el jueves el director deportivo del club italiano. El traspaso es una cifra récord a nivel mundial por un arquero y que supera los 53 millones de euros pagados por la Juventus al Parma por Gianluigi Buffon en 2001. No obstante, la respuesta de Klopp se convirtió en viral en Facebook .



“No lo estamos necesariamente por su buen parecido”, dijo entre risas el técnico alemán, quien ficha precisamente a un portero que vio en la Champions League, así como en el Mundial Rusia 2018. Alisson tiene todo lo que él pretende como arquero.



“En las últimas semanas, hubo la oportunidad de fichar a uno de los mejores porteros del mundo, entonces no un largo pensamientos. Hay que ser honestos, solo se necesitaba hablar con los propietarios y lo hemos hecho”, aseveró Klopp en conferencia de prensa.



Y prosiguió sobre Alisson : “Su inglés es asombrosamente bueno y está a la realidad real. Ha jugado en un nivel muy alto en el Mundial como en Roma”.



La contratación de Alisson ha generado una ola de buenos comentarios en Facebook , sobre todo para los hinchas ‘reds’ que ahora tienen un reemplazo para Loris Karius.