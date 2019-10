¿Estás seguro que te quieren? Loris Karius revela que "quizá vuelva a jugar en el Liverpool"

Si pensamos en Loris Karius , de inmediato se nos viene a la mente los dos errores que tuvo con el Liverpool en la final de Champions League 2018 con Real Madrid. El portero se equivocó gravemente, 'regalando' dos goles a los blancos que levantaron su décimo tercer trofeo. De inmediato se volvió en viral en Facebook.

Las amenazas contra el portero alemán tras el encuentro en Kiev parecían no tener fin. Los 'ultras' de los 'Reds' lo tomaron como objetivo. No podía continuar en Inglaterra, por lo que tomó la decisión de partir cedido.

Besiktas fue el equipo que tomó los servicios de Loris. Los turcos no están del todo fastidiados con el rendimiento del jugador. Es cierto que por momentos no es de fiar, pero en otras ocasiones ha sido fudamental.

Loris Karius y el 'blooper' que puso 1-0 al Slovan ante Besiktas (Bein Sports)

Loris Karius conversó con 'Goal.com' y reveló que aun no descarta la opción de regresar a Liverpool a pesar del mal momento que vivió a final de la temporada pasada.

"¿Si volveré al Liverpool? Es una opción, supuesto, y es una buena oportunidad. Quizá vuelva a jugar allí, nunca se sabe. Todavía queda mucho para eso, así que no estoy preocupado. Si no es el Liverpool, será otro equipo grande", explicó en sus declaraciones que ya se comparten en Facebook. .

"Si juegas ahí siempre estás un poco más en el centro de atención. Es la mejor liga que hay. Ya no pienso en Kiev. Fue hace tiempo ya... y hubo muchas circustancias", agregó.

En aquel encuentro en Kiev, Sergio Ramos chocó con Karius y, según explica el futbolista, le provocó una conmoción cerebral que no le permitió jugar por un momento. El central blanco nunca se disculpó con él.

"Tuve una lesión grave y nadie está hablando de ello... la gente puede decir lo que quiere porque ya no me preocupa. Cuando me evaluaron, nos dimos cuenta, pero mientras el partido está disputándose, tienes tanta adrenalina que no te das cuenta", finalizó.

