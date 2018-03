Facebook no es solo esa red social en la que compartimos fotos, videos y hacemos viral un meme. También es esa plataforma digital en la que podemos enterarnos de situaciones crudas, como la que está viviendo Per Mertesacker , el defensor alemán que fue campeón del mundo en Brasil 2014.



En una entrevista con 'Der Spiegel' y que se difundió en varias páginas de Facebook , el jugador del Arsenal explicó lo duro que puede ser la presión de los hinchas a los futbolistas. A pocos meses de colgar las botas, Per siente alivio de no jugar más.

Mertesacker jugó seis partidos con Alemania en el Mundial Brasil 2014. (Getty) Mertesacker jugó seis partidos con Alemania en el Mundial Brasil 2014. (Getty)

"Debido a a las expectativas de la gente vomito antes de los partidos o me entra diarrea. Es como simbólicamente mi cuerpo dijera 'esto es vomitivo'. Y poco antes del pitido inicial me entran náuseas. Una vez tragué tan fuerte la bilis que los ojos me lloraban", explica crudamente tal como se lee en Facebook.

En la misma entrevista el centra del Arsenal encuentra mucha relación entre las lesiones y el stress. "Las lesiones muchas veces son mentales. Cada vez que llegué al límite acabé tocado, digamos que es como si el cuerpo ayudara a tu ánimo. Mi cuerpo está roto, ya no siento placer en jugar", dijo.



