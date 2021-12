Según diferentes medios de comunicación en España, Ferran Torres es uno de los pedidos que hizo Xavi Hernández a la directiva del FC Barcelona de cara al mercado de pases de invierno, siendo una de las operaciones que más ruido está generando en estos últimos días. La búsqueda de los culés por referentes ofensivos se hace cada vez más constante con la finalidad de revertir la situación crítica que arrastran desde hacer varias jornadas en el torneo local.

Actualmente, el panorama de las negociaciones está en un punto de no retorno que sonríe a la institución blaugrana, pero que aún no está resuelta. Desde el Camp Nou quieren contar con el futbolista, porque es uno de los talentos nacionales más interesantes del momento y están muy necesitados de jugadores con este tipo de características.

Sin embargo, pese a que el futbolista quiere llegar a Can Barça lo más antes posible, ya que en el Manchester City no se siente importante y los minutos son mucho más escasos, el conjunto inglés no pretender regalar a ninguno de sus elementos, sean o no titulares. Y en ese punto, la delicada situación financiera de los blaugranas será decisivo.

Asimismo, en caso el FC Barcelona no pueda pagar el traspaso de Ferran Torres, el Manchester City solo perderá la operación, por lo que los planes de la escuadra ‘skyblue‘ residirá en quedarse con el jugador durante el segundo tramo de la temporada, para poder afrontar un proceso de rotaciones más amplio.

Manchester United tampoco suelta a Cavani

Según la información brindada por el diario ‘Sport’, los del Old Trafford no quieren dejar marchar al ‘Matador’ a mitad de temporada y menos como agente libre. Asimismo, consideran que es más favorable la salida de Anthony Martial, ya que por él sí que podrían ingresar una buena cantidad en enero próximo.

No obstante, el Barça espera conseguir que el United rompa el contrato que mantiene con Cavani seis meses antes de lo que tiene firmado, ya que entre sus planes no figuran gastar dinero por él. Como bien sabemos, la situación económica del elenco catalán no está como para realizar fuertes inversiones.

Por el momento, se habla de que habría un preacuerdo entre blaugranas y el charrúa para el próximo año y medio, y el jugador estaría dispuesto a cobrar menos dinero durante los seis primeros meses para tratar de evitar el complicado límite salarial impuesto por LaLiga.





