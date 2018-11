Nuevo 'look'. El mediocentro del Manchester United y de la selección belga Marouane Fellaini publicó hoy una imagen en la que aparece sin el pelo afro , la seña de identidad que durante años le ha hecho reconocible a golpe de vista.



"Nuevo año, nuevo 'look'", escribió en su cuenta de la red social Instagram el internacional belga, que el próximo día 22 cumplirá 31 años, junto a una foto en la que se le ve con pelo corto y una mención a su peluquero.



El jugador del Manchester United , que reclama descanso, no ha sido convocado por el español Roberto Martínez para los partidos de Bélgica en la Liga de Naciones contra Islandia mañana, como local, y contra Suiza el próximo domingo, como visitante.



Como era de esperarse, el nuevo 'look' de Fellaini ha generado una ola de memes en las redes sociales y te los presentamos en la siguiente galería.



Fuente: EFE