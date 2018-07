Tras el sonado fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus, en la Premier League estaría a punto de darse otro gran movimiento en el mercado de pases . Y es que según apunta el diario inglés 'Daily Mail', Chelsea alista 60 millones de euros para asestar un nuevo golpe con Gonzalo Higuaín como el protagonista.



Tras la presentación de Maurizio Sarri como nuevo entrenador de los 'Blues', el técnico italiano ha pedido expresamente el fichaje del goleador argentino. Lo quiere como la figura de su nuevo proyecto y la directiva ya piensa como cumplirle el deseo al otrora DT del Napoli.

Entre los planes del Chelsea se encuentra, primero, ofrecer a la Juventus un trueque de Gonzalo Higuaín por Álvaro Morata para abaratar los costos del fichaje. Sin embargo, si en Turín no ven con buenos ojos la propuesta, a los ingleses no les quedaría otra que desembolsar exactamente 60 millones de euros.



Aunque Higuaín ha demostrado ser un delantero importante para la Juventus en la dos últimas temporada, la llegada de Cristiano Ronaldo le abriría las puertas. Y en Chelsea no piensan dejar pasar la oportunidad de tener a uno de los mejores goleadores del planeta en sus filas. Y eso Sarri lo sabe bien.



Sino hay que recordar que Gonzalo Higuaín coincidió en Napoli con el entrenador italiano en su última campaña antes de marcharse a la Juventus, marcando 36 goles en la Serie A de Italia (38 en total en esa temporada 2015/2016).