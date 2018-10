Desde que volvió al Real Madrid en el año 2013 procedente del Bayer Leverkusen, Dani Carvajal se convirtió en amo y señor en el puesto de lateral derecho merengue. Muchos equipos han preguntado por él en diversos mercado de fichajes , pero al defensa no lo han dejado salir por nada.

No obstante, Dani Carvajal tiene otros planes que continuar jugando en el Santiago Bernabéu hasta que se retire. Así lo apuntó este martes el internacional con la Selección de España en una entrevista con la Revista Líbero: tiene el deseo de jugar en la Premier League.

"La verdad que me encantaría jugar en la Premier. Es una experiencia que me llama mucho la atención y no me quiero quedar con esa espina clavada", fue lo que dijo Carvajal en conversación con el citado medio.

Asimismo, el popular 'Carva' dio su favorito para ganar el Balón de Oro 2018. "Luka Modric es la esencia del fútbol. No todo es meter gol semana a semana. Andrés Iniesta pudo haberlo ganado y no lo le dieron el premio", añadió.

Como se recuerda, Dani Carvajal lo ha ganado todo con la camiseta del Madrid: Liga, Champions, Copa del Rey, Supercopas y Mundial de Clubes. Tiene pendiente ganar algo con la Selección de España.