Manchester United no pasa por un buen momento en la Premier League. Se encuentra en la octava posición de la tabla a 12 puntos del líder City y aunque falta mucho para el fin de temporada, la diferencia parece insalvable. Según el diario 'The Sun', en vista de la situación, Mourinho ya identificó el problema de la campaña.



El mencionado sitio inglés apunta que el portugués considera que la defensa es el gran problema del Manchester United y ha elaborado una lista de cinco jugadores con los que preferiría ya no contar a partir del 2019-20. Su suerte estaría echada.

El portugués quiere que Eric Bailly, Chris Smalling, Marcos Rojo, Ashley Young y Matteo Darmian dejen el Manchester United en la próxima temporada para así rearmar la defensa. Uno de los jugadores que suena hace tiempo para ese sector es Yerry Mina.



'The Sun' apunta que Bailly es seguido por el AC Milan, Smalling por el Everton y el argentino Rojo por el Wolverhampton. Además, Young termina contrato y Manchester United no le renovaría, mientras que el italiano Darmian retornaría a su país, debido a la poco continuidad que ha tenido