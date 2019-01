Es una mordaza: la durísima cláusula que el United le impuso a Mourinho antes de despedirlo

A solo unas semanas de la apertura del mercado de fichajes 2019 , el Manchester United decidió despedir a Mourinho. Si bien tuvo que pagarle una millonaria indemnización, también le impuso una cláusula especial que consiste en que el portugués no puede hablar de su salida.



De acuerdo al diario inglés 'The Times', fue una especie de mordaza la que le impusieron al exentrenador del Manchester United, que no puede dar detalles de su despido ni responder los 'puyazos' de sus antiguos jugadores. Como por ejemplo, los de Pogba.

Tras su salida de Old Trafford, Mourinho ha pasado a ser comentarista de beIN Sports para un par de partidos de la Copa Asia. Según la citada fuente, los abogados del Manchester United estarán muy atentos a las retransmisiones para verificar que el portugués no rompa el pacto. De incumplir la cláusula de la mordaza, 'Mou' perdería parte de la jugosa indemnización (casi 17 millones de euros) que se llevó.



Pero Mourinho no se calla

Hasta el momento, sobre su paso por el Manchester United, Mourinho solo ha hablado para autoelogiar su trabajo.

"Soy un entrenador muy joven. Ya llevo un tiempo, pero no tengo 75 años, tengo 55. Gané una competición europea hace dos años, no hace 20; gané una copa inglesa hace dos años, no hace 20; acabé subcampeón de la Premier hace seis meses, no hace seis años; llegué a mi última final de la FA Cup hace meses, no hace años... Mi motivación está como nunca, está muy alta", fueron sus únicas palabras alusivas al United en entrevista con el diario portugués Correio da Manha.