Llega por Lukaku: Manchester United tiene en la mira a un nuevo '9' para esta temporada

En Manchester United no tienen un centrodelantero fijo luego de la partida de Romelu Lukaku al Inter de Milán en el mercado de fichajes. Si bien es cierto que el atacante belga le dejó 65 millones de euros a las arcas de Old Trafford, el conjunto inglés aún no le encuentra reemplazo. No obstante, ya tiene uno en la mira que pronto podría ser un nuevo 'red devil'.

Sucede que Team Talk reporta este martes que Fernando Llorente ha entrado en los planes del Manchester United. Y es que el delantero español, internacional con su selección, no tiene equipo actualmente luego que Tottenham no le renovara contrato.

Al United le saldría gratis la contratación de Llorente y las normas permiten que cualquier club de la Premier League si pueda contratar a un jugador, siempre y cuando este no tenga vínculo con cualquier conjunto. Las conversaciones empezarían en los próximos días.

Aunque, hay otros cuadros no ingleses interesados en tener los servicios del también ex Athletic Club de Bilbao. Napoli y el Inter también lo tienen entre ceja y ceja.

De otro lado, Manchester United ya prepara lo que será su partido de la tercera fecha de la Premier League. Tras golear al Chelsea y empatar con Wolverhampton, el equipo de Ole Gunnar Solksjaer se las verá este fin de semana contra Crystal Palace.

Fernando Llorente solo marcó un gol en la Premier League 2018-19. (Foto: Getty) Fernando Llorente solo marcó un gol en la Premier League 2018-19. (Getty)

► AC Milan pidió la cesión de Jovic y Florentino respondió

► Barcelona ofrece a Suárez a Juventus para destrabar 'operación Neymar'

► Brahim Díaz vuelve a ser baja en Real Madrid

► Philippe Coutinho y los peores fichajes del Barcelona