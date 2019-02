Barcelona lo descartó, pero 'novias' no le faltan: el gigante inglés que va por el fichaje de Neymar

A inicios de semana, el FC Barcelona descartó la vuelta de Neymar para el mercado de fichajes 2019. Por muy arrepentido que el brasileño esté de haberse ido al PSG, en Camp Nou no tienen pensado hacer un esfuerzo por verlo nuevamente vestido de azulgrana. Es por eso que otros clubes, como el Manchester United , ya entraron a la puja por el crack sudamericano.



De acuerdo al ‘Daily Record’ de Inglaterra, en Old Trafford se han propuesto volver a dar un gran golpe en el mercado de fichajes 2019 y Neymar es el gran elegido. Tan grande es la obsesión por el brasileño, que al United no le importaría gastar todos los millones que pida el PSG para dejarlo ir.

De hecho, siempre según la citada fuente, el Manchester United ya habría tenido los primeros contactos con el entorno de Neymar. La idea es que proponerle el pago de ficha al PSG y un sueldo a la medida del astro brasileño, quien tendría toda la intención de cambiar de aires.



Neymar. (Getty Images) Neymar jugó en el Barcelona hasta 2017. (Getty Images)

El presente de Neymar en PSG



Por estos días, Neymar viene recuperándose de una nueva lesión en el metatarsiano del pie derecho. Debido a la gravedad, el brasileño estará casi dos meses fuera de las canchas y se espera que vuelva para cuartos de final de Champions League, en caso el PSG logre la clasificación.



Hay que recordar que Neymar llegó al PSG en verano de 2017 a cambio de 222 millones de dólares. Sin embargo, no pasó ni un año para que alrededor del brasileño se cree un ambiente de inestabilidad.