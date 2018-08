En las oficinas del Manchester United no se habla de otra cosa que de los fichajes para la próxima temporada. El técnico José Mourinho dio su lista de prioridades para la campaña 2018-19 de la Premier League y en ella se encuentra el volante croata del Real Madrid, Mateo Kovacic. En Old Trafford saben del deseo del joven mediocampista de salir del Santiago Bernabéu por sus pocas chances de jugar.

Ante esto, Manchester United se ha puesto las pilas para tener a Mateo Kovacic en su plantel. Según reporta el portal del diario Marca, los ingleses preparan una oferta de 60 millones de euros por él; una cifra que satisface completamente las intenciones del presidente Florentino Pérez. Sin embargo, el jugador le puso la 'X' al cuadro de 'Mou'.

El citado medio sostiene que Kovacic no tiene la mínima intención de ponerse la indumentaria del cuadro inglés. "El estilo no encaja en su filosofía y por ello no tiene previsto atender a la operación que ha empezado a través del intermediario Vlado Lemic, enviado para realizar el contacto con el jugador", apuntan.

También, se menciona que el ex volante del Inter de Milán se sumará a la pretemporada del Madrid en los próximos días, pero no dará su brazo a torcer. Hablará nuevamente con la dirigencia y por primera vez con el nuevo técnico Julen Lopetegui para hacerles saber su incomodidad.

Como se recuerda, Mateo Kovacic llegó al cuadro español de la mano de Rafael Benítez. Si bien es cierto que lo ha ganado casi todo con su actual club (no se ha llevado la Copa del Rey), ha tenido un papel secundario al tener al frente a grandes figuras como Luka Modric, Toni Kroos y el brasilero Casemiro. ¿Cuál será su destino para la siguiente campaña?