José Mourinho ha mostrado su disconformidad por algunas malas gestiones que ha hecho su directiva. Y es que el técnico del Manchester United ha dado una lista de fichajes para la próxima temporada que hasta el momento no ha sido atendida, sobre todo cuando la próxima semana cierra el libro de pases. En la agenda está Yerry Mina y parece que los 'Red Devils' apuntan con todo al defensa colombiano.

Según reporta este jueves el diario inglés The Sun, emisarios del Manchester United han viajado hasta Barcelona para definir la incorporación del zaguero central Yerry Mina. Matt Judge es la cabeza del cuadro británico a quien le han dado la tarea de concretar el pase del ex Palmeiras de Brasil al conjunto de Old Trafford.

Son 40 millones de euros los que el 'Barza' pide por dejar ir a Mina al United. Su precio subió de gran manera (desde los 12 millones de euros) en las últimas semanas debido a la gran actuación que tuvo con la Selección de Colombia durante su participación en el Mundial Rusia 2018.

Como se recuerda, el defensor 'colocho' fue titular en los cuatro partidos de su seleccionado en la Copa del Mundo, marcó tres goles, fue goleador de su equipo y lo metió hasta la ronda de octavos de final. Otro de los clubes interesados en tenerlo es Everton, que el pasado miércoles confirmó la incorporación del lateral zurdo Lucas Digne.

Lo concreto es que Yerry Mina quiere ganar minutos en la próxima temporada, los mismos que no tuvo en el 'Barza' al ser dirigido por el entrenador Ernesto Valverde. No solo la pasaba en banca, sino que también en algunos duelos no aparecía en lista. Ante el fichaje de Clément Lenglet, las puertas del Camp Nou las tendría abiertas para marcharse.