En Manchester United han vuelto a sonreír luego de la victoria 5-1 como visitante sobre Cardiff City por la Premier League. José Mourinho ya no se encuentra en Old Trafford y en su reemplazo, aunque de manera interina, ha asumido el ex jugador Ole Gunnar Solskjaer. El noruego, en materia de fichajes, seguirá el plan de su antecesor.

Según apunta el diario Mundo Deportivo, en Manchester United tienen en mente traer a un central, tema que Mourinho quería sí o sí. Solskjaer cree que es vital reforzar este sector de su oncena y por ello tiene tres potenciales nombres para los 'Red Devils'.

El primero que suena para el Manchester United es el defensor senegalés Kalidou Koulibaly, figura del Napoli. Sin embargo, su llegada es complicada ya que el conjunto napolitano podría poner cierta resistencia en soltar a uno de sus mejores jugadores para el mercado invernal.

En la lista también figura Issa Diop, joven de 21 años que destaca con la camiseta del West Ham. En tercer lugar se perfila uno de los más experimentados que tiene actualmente Tottenham: el belga Toby Alderweireld.

No es tarea fácil para Manchester United llevar a un nuevo central a su plantel, debido a la complicada situación por la que marcha en la Premier League. Se ubica en el sexto puesto, fuera de lugar para clasificar a torneos europeos.