Cuando el Manchester United contrató a Mourinho en el mercado de fichajes de 2016, lo hizo pensando en que sería el indicado para devolverlo a la gloria en Inglaterra y Europa. Sin embargo, han pasado los años y en su tercera temporada en el banquillo, el portugués sigue sin convencer. Y ya le buscan un reemplazo.



Con el United en el octavo puesto de la tabla, a 18 puntos del líder Manchester City, la directiva del club inglés ha entendido que es momento de cambiar el rumbo. Es por eso que el argentino Mauricio Pochettino aparece como el entrenador favorito a quedarse con el cargo de Mourinho.



Mauricio Pochettino ha enfrentado al Real Madrid en LaLiga. (Foto: Reuters) Mauricio Pochettino podría llegar al Manchester United en 2019.

Según el diario inglés 'The Sun', el nombre de Pochettino gusta en Old Trafford al punto que pretenden hacerle una oferta de 45 millones de euros por temporada. Así, el también exentrenador del Espanyol pasaría a ser uno de los técnicos con mejor sueldo en el planeta fútbol.



El problema para el Manchester United es que Pochettino renovó hace poco con el Tottenham por nueve millones de euros por temporada. Sin embargo, tal como apunta 'The Sun', el argentino no estaría satisfecho con la directiva de los 'Spurs' por la falta de fichajes. Necesita más jugadores de calidad y aún no los tiene.



El despido de Mourinho no sería tan caro como parecía, ya que si el Manchester United no se clasifica para la Champions League, la indemnización sería bastante más asequible.