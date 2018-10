En Manchester United no la pasan bien ya que están alejados de la punta de la Premier League. El equipo de José Mourinho no ha cuajado en lo que va de la temporada inglesa y por ello la directiva ha empezado planificar los fichajes de la próxima campaña. El nombre de Jordi Alba interesa sobremanera a los altos directivos de Old Trafford.

Así lo apunta este martes TalkSport, ya que asegura que Manchester United espera sondear a Jordi Alba y a su entorno para conocer qué tan dispuesto está el lateral izquierdo del 'Barza' para llegar al fútbol inglés y si está a gusto en Camp Nou. El cuadro de José Mourinho está pendiente de su renovación.

El contrato de Alba en el conjunto catalán finaliza a mediados del año 2020 y el jugador espera el llamado del presidente Josep Maria Bartomeu, pero hasta el momento nadie se ha acercado a él con visos de querer una nueva firma.

No es la primera vez que los 'Red Devils' se interesan en el ex defensor del Valencia de España. Lo buscaron hace un par de temporadas, pero desde el 'Barza' hubo resistencia para querer soltarlo al no tener un reemplazo ideal.

Por otra parte, Jordi Alba continúa con sus entrenamientos en Barcelona. No fue tomado en cuenta por Luis Enrique para los partidos de la Selección de España este mes de octubre y volverá a las canchas el 20 de este mes contra Sevilla por la Liga Santander.