La crisis de resultados del Manchester United en la Premier League ha hecho que la directiva se ponga a reflexionar sobre el futuro de Jose Mourinho. De acuerdo a medios ingleses, el portugués tiene las horas contadas y aunque Zidane es el favorito para reemplazarlo, en Old Trafford no descartan otras opciones.



Según 'The Sun', el nombre de Antonio Conte se ha sumado a la lista de candidatos a técnico del Manchester United. El italiano se encuentra sin trabajo, al igual que Zidane, tras ser destituido del Chelsea hace un par de meses, y podría ponerse de inmediato el buzo de los 'Red Devils'.



En Inglaterra ya ponen a Conte en una disputa con Zidane por el puesto en el Manchester United. Aunque para las apuestas, el extécnico del Real Madrid sigue como favorito (2 a 1). Mientras que el otrora entrenador de Chelsea va por un 6-1.



Se prepara para tomar el puesto en el United

En Inglaterra explican que enterado de la crisis del Manchester United, Zidane ha empezado a aprender inglés. Aunque dijo que tomaría un año sabático tras su tercera Champions con Real Madrid, el francés estaría listo para volver a los banquillos está vez con los de Old Trafford.