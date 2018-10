Manchester United pasa por un duro momento. Jose Mourinho , técnico del equipo, no llega a encontrar la senda de los triunfos. En esta tormentosa etapa, si alguien destaca es David de Gea. El español salva en más de una oportunidad al club y su continuidad no está asegurada para la próxima temporada.

Mourinho , dijo este viernes que no ve segura una posible renovación del portero David de Gea, pero que tampoco está preocupado por ello.



"No estoy seguro, pero tampoco estoy preocupado. No puedo encontrar la palabra en inglés para describirlo. Veremos qué pasa", expresó el entrenador portugués a la cadena británica Sky Sports.



El guardameta español termina contrato con el Manchester United este verano y, de no alcanzar un acuerdo con su club para extenderlo, podría empezar a negociar con otros equipos a partir de enero.



"Solo el club, David y su gente pueden responder a esa pregunta. Mi respuesta es que todo el mundo sabe lo bueno que es y lo importante que es para el club. Si el equipo quiere ser mejor y no peor, es obvio que es importante mantener a David", sentenció el portugués.



De Gea llegó al Manchester en 2011 procedente del Atlético de Madird. En sus ocho temporadas en Inglaterra, ha conquistado una Premier League, tres Community Shield, una FA Cup (Copa de Inglaterra), una Copa de la Liga y una Europa League, además de llevarse el guante de oro de la Premier la campaña pasada.



EFE