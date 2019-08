¡Allá voy, Real Madrid! Manchester United ya eligió al crack que tapará la salida de Paul Pogba

En Old Trafford toman sus precauciones. El Manchester United ha comenzado a explorar vías ante una posible salida de Paul Pogba al Real Madrid en este mercado de fichajes 2019 y se ha fijado en Christian Eriksen como reemplazo del francés.



Según apuntan varios medios británicos, Eriksen sería el elegido para sustituir a Pogba en caso de que este finalmente abandonara Old Trafford para unirse a las filas del Real Madrid al ser uno de los pedidos de Zidane para esta temporada.



La mayor baza con la que cuenta el Manchester United es que al danés le resta tan solo un año de contrato en el Tottenham Hotspur, por lo que, de no renovar a lo largo de esta temporada, podría marcharse gratis el próximo verano.



Eriksen lleva seis temporadas con el Tottenham. (Foto: Getty Images) Eriksen lleva seis temporadas con el Tottenham. (Foto: Getty Images)

El mayor inconveniente es la contrarreloj contra la que lucha el United y es que el mercado inglés cierra el próximo jueves 8 de agosto.



Por lo tanto, los 'Diablos Rojos' solo podrían inscribir a jugadores hasta entonces, mientras que Pogba podría salir del Manchester United hasta el próximo 2 de septiembre, cuando se cierra la ventana de fichajes en otros países.

La obsesión del Real Madrid

Pogba parece el hombre elegido por Zinedine Zidane para reforzar el centro del campo del Real Madrid, con el Juventus de Turín, su anterior equipo, también al acecho para incorporarle.



Sin embargo, si el United, que acaba de desembolsar casi 90 millones de euros por Harry Maguire, no consigue encontrar un sustituto de garantías antes del jueves, la salida del galo parecería improbable.

Paul Pogba se ha enfrentado al Real Madrid con la camiseta de Juventus. (Foto: Getty) Paul Pogba se ha enfrentado al Real Madrid con la camiseta de Juventus. (Foto: Getty)

