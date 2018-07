El 'efecto Cristiano Ronaldo' sigue acelerando el andar del mercado de fichajes. La llegada del luso a la Juventus ha desencadenado un efecto dominó que afecta a clubes y delanteros 'top' de Europa, como al Manchester United , que está apresurando su ofensiva para fichar a Gareth Bale .

De acuerdo al 'Manchester Evening New', José Mourinho y Ed Woodward (vicepresidente del United) tienen al galés como el principal objetivo para esta temporada, y saben que el momento para lanzar una oferta es ahora, justo cuando en el Madrid las cosas andan movidas, precisamente por la salida de Cristiano.



Mourinho quiere sí o sí a quiere a Bale en Old Trafford y las conversaciones estarían bastante avanzadas. De hecho, el periodista del MEN, James Robson, reveló este jueves que la "posible transferencia ha alcanzado una etapa avanzada, pero Bale tendrá la última palabra".



El propio jugador, luego del doblete que le dio al Real Madrid la Champions League en Kiev frente al Liverpool, aseguró que necesitaba "jugar cada fin de semana, algo que obviamente no ha ocurrido esta temporada (...) Tengo que sentarme con mi agente para hablar de mi futuro", dijo a finales de mayo.



Así, todo pasa, desde luego, por la continuidad que le puedan garantizar al mediocampista en el Madrid, donde había perdido terreno por sus continuas lesiones y sobre todo por las decisiones de Zidane. Sin embargo, con Lopetegui otra podría ser la historia; además, el hecho de que Cristiano ya no esté en el equipo, también le abre más las posibilidades de ser titular en la 'Casa Blanca'.