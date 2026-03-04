El defensor inglés Harry Maguire, uno de los capitanes de Manchester United, fue condenado este miércoles en Grecia a 15 meses de prisión suspendida, luego de protagonizar un incidente violento con varias personas a las afueras de un bar en Mykonos en el verano del 2020.

Según la denuncia, el futbolista de 32 años agredió, intentó sobornar y resistió a ser detenido por las autoridades de ese país. Estos cargos fueron desmentidos por el también seleccionado de su país, que incluso dijo que no tenía que pedir disculpas.

“Me golpearon en las piernas, entré en pánico, pasé miedo por mi vida. Sé lo que pasó aquella noche, sé la verdad”, declaró Maguire en una entrevista en el medio BBC de Londres.

Cabe mencionar que, en un principio, su condena fue de 21 meses y 10 días; sin embargo, la sentencia se anuló, luego de que la defensa legal del futbolista apelara. Luego, se reprogramó un segundo juicio hasta en cuatro ocasiones.

Finalmente, con la resolución del un tribunal griego de la isla de Syros, los abogados de Maguire ya confirmaron que recurrirán nuevamente al recurso de apelación, pues consideran que su patrocinado es inocente de la causa.

El defensor no estuvo presente durante la lectura de sentencia y, de hecho, es titular en el partido de este miércoles de su club, Manchester United, ante Newcastle United, por la jornada 30 de la Premier League.

El defensor es titular en los 'Diablos Rojos'. (Foto: Manchester United)

Actualmemente es titular y líder de la defensa del equipo que dirige Michael Carrick y que recupera su mejor versión y lleva una importante racha de triunfos.

Maguirre debutó como profesional en la temporada 2010-2011 con camiseta del Sheffield United y pasó por clubes como Hull City, Wigan Athletic y Leicester City, hasta que en 2019-2020 llegó a Manchester United, y permanece hasta la actualidad.

