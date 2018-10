En medio de la crisis deportiva que vive el Manchester United, donde el principal señalado es José Mourinho , un viejo pupilo suyo y que hace poco defendió a los 'Diablos Rojos' salió en su defensa. Zlatan Ibrahimovic , fiel a su estilo, explicó por qué tanto al entrenador luso como a él los critican constantamente; y de paso aprovechó para enviar un duro 'palo'... ¿a Guardiola?

"Todo el mundo critica a Mourinho y no creo que sea por su carácter, sino por su forma de ser. Yo también me veo a mí mismo en una situación similar. Los dos tenemos confianza, creemos en ciertas cosas y las decimos a nuestra manera", dijo el delantero de LA Galaxy a 'Sky Sports'.



El delantero sueco no perdió la oportunidad de enviar un mensaje a sus detractores, en especial -posiblemente- a su enemigo íntimo Josep Guadiola: "Por supuesto que a veces tenemos la culpa, nos critican más cuando perdemos, pero por eso cuando ganamos la satisfacción es mayor que la de aquellos que son políticamente correctos, piensan que son perfectos y no quieren tener problemas con los medios para que nunca les ataque", apuntó.

Recordemos que una lesión prácticamente llevó a que Ibrahimovic se vaya por la puerta de atrás de Old Trafford, aunque ello no fue motivo para que su buena relación con Mourinho cambie en lo absoluto. De hecho, Zlatan le pidió al portugués que no cambié jamás.



"Está ahí porque hace todo a su manera, porque es quién es y no cambia con nadie. Yo hago exactamente lo mismo. No cambio para nadie. Aquellos que piensan que son perfectos son el mayor problema", señaló.



En su primera temporada con el Manchester United, Zlatan Ibrahimovic marcó 28 goles y ganó Supercopa, Copa de la Liga y Europa League.