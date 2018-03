José Mourinho es un técnico que no se calla por nada del mundo. Cuando recibe una crítica es el primero en alzar la voz y así lo mostró este lunes en la rueda de prensa previa al partido entre Manchester United y Sevilla en Old Trafford por la vuelta de octavos de final de la Champions League. Todo se dio por lo que dijo Frank de Boer , entrenador y ex jugador holandés.

Resulta que hace unos días el ex futbolista tulipán sostuvo que "era una pena" que un jugador como Marcus Rashford esté bajo la dirección técnico de José Mourinho. Ante esto, el ex DT del Real Madrid y del Porto habló fuerte a quien lo criticó duramente. No se guardó nada.

"Leí en algún sitio unas declaraciones realizadas por el peor entrenador en la historia de la Premier League, Frank de Boer: siete partidos, siete derrotas y cero goles a favor", comentó Mourinho haciendo referencia al corto periplo del holandés en el Crystal Palace al comienzo del presente curso.

De Boer, de 47 años, antiguo inquilino de los banquillos de Ajax e Inter de Milán, llegó en junio del pasado año al Crystal Palace con un contrato de tres años. Sin embargo, fue destituido 10 semanas después tras un pésimo arranque de curso - el peor en la historia de la Premier League -, en el que cayó en sus primeros cuatro encuentros: 0-3 a manos del Huddersfield Town, 1-0 en Anfield contra Liverpool, 0-2 frente al Swansea y 1-0 a domicilio en Burnley.

Tras su despido y la posterior llegada del inglés Roy Hodgson, los 'Eagles' perdieron tres encuentros mas (0-1 Southampton, 5-0 Manchester City y 4-0 Manchester United) antes de conseguir su primer triunfo de la campaña 2017/2018, frente al Chelsea en casa.

Fuente (EFE y Depor)