Orgulloso: José Mourinho 'saca pecho' de sus logros en el Manchester United [VIDEO]

Dos temporadas y medias José Mourinho permaneció como director técnico del Manchester United. Sus dos primeras campañas fueron más que aceptables, pero en 2018-19 no dio la talla, se alejó de los primeros puestos de la Premier League y ante ello fue despedido.

Ahora, sin club, José Mourinho se encuentra en la órbita del Real Madrid para reemplazar a Santiago Solari. Sin embargo, el técnico portugués no olvida su pasado con Manchester United, en entrevista que tuvo con El Correio Da Manha.

"Soy un entrenador joven. Llevo tiempo, pero no tengo 75 años, sino 55. Gané una competición europea en dos años, no en 20. Gane una copa inglesa en dos, no en 20. Acabé segundo en la Premier en seis meses, no en 6 años. Llegue a una final de FA Cup hace meses y no hace años...", apuntó Mourinho.

Asimismo, apuntó que se mantiene paciente sobre cuál será su futuro de cara a lo que resta de temporada. "Tengo que esperar y mantenerme tranquilo. Hay que hacer autocrítica y análisis de mis últimos años", añadió.

En la tienda de Old Trafford, José Mourinho se llevó la Community Shield, Football League Cup y la Europa League. También fue protagonista por su conflicto con Paul Pogba.