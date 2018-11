José Mourinho tiene una misión esta temporada, y ya no es exactamente ganar la Premier League. El estratega portugués, con la derrota del fin de semana pasado frente a su clásico rival, el City, ha quedado lejos de la punta, lo que ha llevado a los directivos del Manchester United a tomar decisiones para el futuro.

En esos planes parece no estar 'Mou'. ¿Por qué? Resulta que el United tiene pensado despedir al director técnico si es que no cumple con una meta: conseguir la clasificación a la Champions League del próximo año. Por el momento, el objetivo no se está logrando.

Los 'Diablos Rojos', tras doce fechas, se encuentran en el octavo puesto de la liga inglesa, con 20 puntos. A competencia europea solo ingresan las cinco primeras posiciones, y el Manchester United es el único 'grande' de Inglaterra que no está en, por lo menos, Europa League.

Pese a todo, el equipo dirigido por 'The Special One' solo ha perdido uno de sus últimos cinco encuentros, pero el momento del City, Liverpool y Chelsea tiene opacado al United. La próxima fecha enfrentarán al Crystal Palace en Old Trafford.