El último viernes 26 de enero una noticia conmocionó al fútbol europeo y fue un mazazo durísimo de asimilar para los hinchas del Liverpool: Jürgen Klopp anunció que no continuará al mando del equipo cuando finalice la presente temporada, a pesar de que su vínculo contractual todavía culmina el 30 de junio del 2026. Esto, obviamente, fue un golpe duro para la interna de los ‘Reds’, que desde ahora tomarán cada partido que queda de la campaña como un conteo regresivo para despedirse del alemán.

Mientras los rumores de su posible reemplazante desfilan uno por uno en los diarios británicos –se habla de Xabi Alonso, quien la está ‘rompiendo’ en el Bayer Leverkusen, o Steven Gerrard, ídolo del club que dirige en Arabia Saudita–, lo cierto es que esta noticia también afectó directamente a los futbolistas, en especial a los más experimentados y que tienen un peso importante dentro de la institución. Uno de ellos es Virgil van Dijk, quien ayer tampoco dio por sentada su permanencia.

Tras el triunfo por 4-1 sobre el Norwich City, el cual clasificó al Liverpool a la quinta ronda de la FA Cup, el zaguero neerlandés compareció con los medios de comunicación y no dudó en referirse a la partida de su entrenador. Recordemos que Van Dijk se vistió de rojo como pedido expreso de Klopp a comienzos del 2018, después de destacar con luz propia en el Southampton durante dos temporadas y media.

“Es una gran pregunta. No sé lo que haré”, comenzó diciendo el también seleccionado de los Países Bajos. “Es correcto, me queda 18 meses de contrato, buenas matemáticas. El club tiene un gran trabajo entre manos, eso seguro. No solo para reemplazar al entrenador, sino a todo el personal”, agregó, haciendo hincapié en la fecha de vencimiento de su contrato, el cual culmina en junio del 2025.

Aunque durante los meses previos al anuncio de Klopp se hablaba sobre la renovación de los pesos pesados del plantel, hoy todo es incertidumbre en el Liverpool. Virgil van Dijk no quiso adelantar ninguna opinión, por lo que dejó entrever que será determinante conocer al sucesor del estratega germano, algo en lo que seguramente ya está trabajando la directiva.

“Tengo mucha curiosidad por saber qué dirección tomará el club. Cuando se anuncie veremos cual es nuestra situación. No puedo decir mucho al respecto. Será el fin de la era Klopp y yo sigo siendo parte de ella”, apuntó el futbolista de 32 años, quien este año está completando su séptima temporada con el Liverpool.

“No me gusta hablar de esto. Ese es mi enfoque principal. Lo veremos a final de temporada, ojalá tengamos el éxito con el que todos soñamos y para entonces probablemente habrá más aclaraciones sobre lo que el club quiere para el futuro. Luego ya veremos”, acotó, reflexionando sobre los objetivos que se trazaron a inicios del curso y que por ahora lo vienen cumpliendo.

“Nada ha cambiado. Obviamente sí que lo harán a final de temporada y en la siguiente, pero de momento no es así y tenemos que seguir haciendo las mismas cosas. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero siento que el resto de los chicos también piensan así y mi trabajo es asegurarme de que así siga. Podemos hablar de lo que sucederá la próxima temporada cada semana, pero la cosa no cambia. Es ruido que no necesitamos”, puntualizó.

Virgil van Dijk tiene contrato con el Liverpool hasta junio del 2025. (Foto: Getty Images)





El presente del Liverpool: quieren todas las copas

Más allá de que la salida de Jürgen Klopp está confirmada, esta no está ligada a un tema estrictamente deportivo o condicionada por los resultados que viene cosechando el Liverpool en lo que va de la temporada 2023-24. A decir verdad, los ‘Reds’ están vivos en todas las competiciones y el objetivo que tienen es ganar todos los trofeos posibles en junio: son líderes de la Premier League con 48 puntos, son finalistas de la Carabao Cup, están en la quinta ronda de la FA Cup y jugarán los octavos de final de la Europa League. Todo puede pasar en los próximos cinco meses.

Por otro lado, luego de su último triunfo por 4-1 sobre el Norwich City, Liverpool volverá a tener actividad esta semana cuando reciba al Chelsea por la fecha 22 de la Premier League. Dicho duelo está programado para este miércoles 31 de enero desde las 3:15 p.m., se disputará en Anfield y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, además de su versión de streaming vía Star Plus. Hay que tomar en cuenta que Klopp tendrá varias bajas por lesión, siendo la de Mohamed Salah la más destacada. El egipcio padece de una distensión en el bíceps femoral, provocada en su reciente participación en la Copa Africana de Naciones con su país.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO