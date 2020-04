Queda claro que, sin ser un ‘friki’, soy más de los jugadores ‘caletas’. Te puedo nombrar al goleador de la liga de Serbia o al ‘10’ del campeón de Sudáfrica, pero tal vez no llamarían la atención, así que iré con un futbolista más ‘mediático’. Si me preguntan por mi ‘9’ favorito en actividad, sin dudarlo voy con Jamie Vardy. Puede encajar perfectamente en cualquier equipo de la Premier, sin tener el CV del ‘Kun’ Agüero o Harry Kane. Y estoy seguro de que se cansaría de hacer goles.

Soy fan de la liga inglesa desde que tengo uso de razón. Tengo el recuerdo fresco de esos sábados en la mañana, cuando miraba los partidos en FOX Sports con los cánticos del ‘Bambino’ Pons. Ya era una Premier potente, con ‘Tití’ Henry, Drogba, Rooney y Cristiano Ronaldo. Pero a medida que algunos se fueron retirando, y otros dieron el salto a otra liga, sentí un fuerte bajón.

Por un lado me costaba entender que todo era un proceso y los años no pasan en vano; y además que los futbolistas son profesionales y pueden cambiar de camiseta cada temporada. Ya no es común ver a un jugador 10 años en un mismo equipo. Y si lo hace, es tildado de ‘romántico’.

Seguía viendo la Premier, pero sin la inocencia de antes. Por la carga de ‘chamba’ –en ese entonces cubría la ‘U’– solo chequeaba resúmenes, y la temporada 2014/15 fue algo especial. Hicimos ‘click’. Por razones que contaré en otro capítulo de Mi Figurita de colección, hinchaba por el QPR que ese año bajó a Segunda. Y me llamó la atención el Leicester City por tres jugadores en especial: Esteban Cambiasso, Riyad Mahrez y Jamie Vardy.

El punto más alto

Fue la primera temporada del Leicester en la Premier, y acabó en el puesto 14. De hecho, jamás imaginé que en la siguiente campaña iban a dar la gran sorpresa y campeonar, ya sin el ‘Cuchu’ pero con Mahrez, mejor jugador de aquella liga, y Vardy, máximo goleador de los ‘Foxes’.

Un caso particular el de Jamie, pues hizo menores en el Sheffield Wednesday, pero lo dejaron libre a los 16 años y acabó en la sétima división, un nivel amateur. A la par, trabajaba en una fábrica de férulas. Pasó por todas las categorías del fútbol inglés, y llegó al Leicester en 2012, para jugar Segunda.

Recién a los 27 años, una edad madura para un futbolista promedio, Vardy debutó en la Premier. Con 29, fue campeón con los ‘Foxes’, y con 31 jugó el Mundial con la selección inglesa. Todo en un abrir y cerrar de ojos para un futbolista fiel al Leicester –en los últimos años tuvo ofertas de los grandes de Inglaterra y el Atlético de Madrid– y que deja un mensaje para todo ámbito: nunca es tarde.