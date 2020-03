Liverpool sucumbió 3-0 en campo del Watford y perdió su imbatibilidad en la presente temporada de la Premier League, algo no pasó desapercibido en Arsenal. Los ‘Reds’ fueron goleados este sábado tras un recorrido inmaculado de 27 victorias y un empate que le permite rozar el título, que no gana desde 1990, pero eso no preocupa ni es motivo de celebración para los ‘Gunners’, que sí festejaron la vigencia de su histórico invicto en el certamen británico.

Con su caída en la vigésima octava jornada de la Liga Inglesa, el equipo de Jürgen Klopp puso fin a una serie de 44 partidos sin derrotas en esta competición. De esta manera, no podrá alcanzar el récord de 49 encuentros que está en poder del conjunto londinense desde 2004.

Consumada la victoria del Watford, Arsenal utilizó las redes sociales para expresar alivio. “Uf...”, se leyó en las cuentas oficiales de la institución, que posteriormente felicitó al Liverpool por “por una carrera invicta formidable”.

Al margen de la desilusión sufrida en Vicarage Road, Liverpool tiene 22 puntos de ventaja sobre Manchester City, su más cercano perseguidor en la tabla, a cuatro triunfos del título cuando restan diez fechas por disputarse.

Congratulations on a formidable unbeaten run, @LFC 👏 — Arsenal (@Arsenal) February 29, 2020

En poco más de un cuarto de hora Liverpool se desmoronó. El héroe del Watford fue el senegalés de 22 años Ismaila Sarr, autor de un doblete (54 y 60), y de la asistencia a Troy Deeney (72).

Antes de dejar su sitio al argentino Ignacio Pussetto (83), Sarr tuvo en sus botas el triplete, pero solo ante el arquero brasileño Alisson disparó fuera.

Con su tropezón el Liverpool no superará el récord de victorias consecutivas en el campeonato, quedándose con 18, al igual que el Manchester City en 2017.

Hasta este sábado, el único partido que el Liverpool no había ganado esta temporada había sido el empate a un gol en Old Trafford en la novena jornada, el pasado 20 de octubre.

