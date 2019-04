¡Estalla todo Anfield! El gol de Sadio Mané en el Liverpool vs. Chelsea [VIDEO]

Estalla todo Anfield Road. Un público con un lleno total gritó el gol como si fuera el del título. A los 51 minutos del Liverpool vs. Chelsea , Sadio Mané conectó de cabeza para marcar el 1-0 en un partido no apto para cardíacos. El triunfo de los ‘Reds’ les permite volver al primer lugar en la tabla de posiciones, mientras que los ‘Blues’ pelean puestos de Champions League.



Un centro de Roberto Firmino desde la derecha fue conectado por Mané para poner el 1-0 en el duelo válido por la liga inglesa. Mané anotó y salió de inmediato a celebrar con sus compañeros, mientras que Klopp levantaba los brazos desde el banquillo técnico. Un gran gol.



Minutos después llegó el gol de Mohamed Salah para poner el 2-0 y un resultado de la tranquilidad para los ‘Reds’ en su localía. De lograr el triunfo, Liverpool le vuelve a sacar un punto de ventaja al Manchester City, quien tiene un partido menos.



Mané, el héroe de Anfield Road, suena para el Real Madrid, pero con lo jugado en la actualidad, Klopp no le pondrá la salida nada fácil para la próxima temporada.



