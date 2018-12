Centro de Romelu Lukaku, Alisson Becker no puede contener el balón y aprovecha Jesse Lingard para marcar el 1-1 en el partido. En el Liverpool vs. Manchester United , los ‘Reds’ han tenido la posesión del balón y las jugadas más importantes del primer tiempo, pero los ‘Reds Devils’ han sido eficaces y aprovecharon la primera que tuvieron en el partido.



Liverpool choca con Manchester United en condición de local en el duelo entre los dos equipos que copan el palmarés de títulos de la Premier, con viejas rencillas siempre perennes y con dos situaciones bien contrapuestas.



Liverpool llegaron al choque con Manchester United después de conseguir la clasificación a los octavos de final de la Champions League. El cuadro del alemán busca recuperar el liderato - perdido tras la victoria del City ante Everton - del torneo.



Los dirigidos por Jürgen Klopp ven mermada su zona defensiva, pues no han contado con Joe Gomez, Joel Matip y Trent Alexander-Arnold, por lo que solo le quedan dos centrales disponibles, Van Dijk y Dejan Lovren.