¡Nunca caminarás solo! Gol de Origi contra Newcastle para que el Liverpool siga soñando [VIDEO]

Nadie podía creerlo. Una locura. El delantero belga Divock Origi fue el encargado de volver a adelantar al Liverpool sobre Newcastle por la jornada 37 de la Premier League. El ariete de los 'Reds' de 24 años se vistió de héroe este sábado al ser el autor del gol del triunfo de los suyos en el St James' Park.



El Liverpool ganó 'in extremis' este sábado en Newcastle (3-2) y se colocó provisionalmente como líder del campeonato a la espera de que el Manchester City (2º) juegue el lunes contra el Leicester (9º). El triunfo mantiene a los 'Reds' firme en el pulso por el título liguero, que no consiguen desde la temporada 1989-1990, cuando el campeonato todavía no era la Premier.



Divock Origi anotó el 3-2 del Liverpool sobre Newcastle por la Premier League. (YouTube)

El conjunto entrenado por Jürgen Klopp, que el miércoles recibió un contundente 3-0 en su visita al Barcelona por las semifinales de la Champions League, suma ahora 94 puntos, dos más que el City, que tiene un partido menos. El holandés Virgil van Dijk (13) y Mohamed Salah (28) fueron los goleadores del Liverpool, mientras que Christian Atsu (20) y el venezolano Salomón Rondón (54) marcaron para el conjunto de Rafa Benítez.



Cuando parecía que el Liverpool iba a tropezar, el belga Divock Origi, que había entrado en sustitución de Mohamed Salah, envió a la red el balón con un remate de cabeza tras una falta lateral (86). Recordemos que el astro egipcio tuvo que ser sustituido tras un choque con el portero del Newcastle, Martin Dubravka, cuando disputaban un balón por alto, poco después de la hora de juego.

