¡Anfield sueña con la Premier! Sadio Mané anota el 1-0 del Liverpool contra Wolverhampton [VIDEO]

Hizo estallar Anfield. El extremo senegalés Sadio Mané fue el encargado de abrir el marcador en el duelo entre Liverpool y Wolverhampton por la última jornada de la Premier League 2019. La estrella africana de los 'Reds' se lució con una gran definición para anotar el 1-0 de los suyos en casa y así seguir soñando con el título del torneo.

La jugada previa a la primera anotación del partido se produjo apenas a los 16 minutos del pitazo inicial, luego de una gran acción ofensiva del Liverpool que terminó con una asistencia por la derecha de Trent Alexander-Arnold para Mané, que literalmente solo tuvo que empujar el balón para entonar el grito sagrado.



Sadio Mané anota el 1-0 del Liverpool contra Wolverhampton. (DirecTV Sports)

Motivados por la heroica clasificación a la final de la Champions League, goleando al Barcelona y clasificando en los 90 minutos del partido, Liverpool sale a lograr otra gran gesta futbolística, aunque esta vez no dependen solo de ellos. Los 'Reds' tienen que ganar y esperar que los 'Citizens' no hagan lo propio ante Brigthon, lo que parece un escenario imposible.



Y a pesar de que no dependen de sí mismos, Jurgen Kloop no se arriesga y pone lo mejor de su equipo en la oncena titular, en la que el único ausente será Roberto Firmino, quien se sigue recuperando de una lesión y al que no quieren arriesgar pensando en el choque del 1 de junio en Madrid contra Tottenham.



► ¡Adiós a las clásicas rayas! Juventus y Cristiano Ronaldo presentaron la nueva camiseta del equipo [FOTOS]



► Te digo 'bye bye': los cracks de Real Madrid que pasan por la oficina de Florentino para saber su destino



► ¡Qué sorpresa! Barcelona ya encontró al suplente para el gran señalado de la noche en Anfield



► ¡Nadie lo tenía! El 'bombazo' a coste cero que podría fichar el Barcelona la próxima temporada