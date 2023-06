Jack Grealish es uno de los jugadores del Manchester City que más celebró la consecución de la Champions League ante el Inter de Milán. Apenas recibió la medalla y alzó el trofeo de la UEFA, el futbolista inglés se dirigió a los vestuarios del Atatürk Stadium para destapar las botellas que darían inicio a sus festejos con exceso de alcohol. Como si se tratara del sucesor de George Best, aquel mítico inglés que brillaba en la cancha y en los bares, el ‘10′ del cuadro mancuniano empinó el codo Ibiza, Turquía y Mánchester. Aunque para muchos esté descontrolado, el jugador no se arrepiente ni un poco.

En declaraciones que este miércoles recoge el Daily Mail, Jack Grealish admitió que para él, el excesivo consumo de alcohol no es ninguna novedad cuando se encuentra de fiesta. El Manchester City, además de la Champions, había ganado la Premier League y la Copa FA, por lo que había razones para festejar.

“Sabía lo que estaba haciendo, así es como soy, soy así cuando salgo de fiesta por lo general. Hemos ganado el triplete y es algo que nunca volverá a suceder. Así que fui y lo disfruté y no fui el único. Creo que muchas veces verás a todos grabándome, pero podría mostrarte cosas en las que otros estaban igual”, dijo.

“Nunca me sentaría aquí y te mentiría y diría ‘No bebo y no salgo de fiesta’ porque lo hago. Pero entonces hay tantas personas que vendrán aquí y te dirán “Yo no hago esto, yo no hago aquello” cuando lo hacen. Solo soy sincero. Estoy viviendo mi sueño de jugar en el mejor club del mundo”, agregó.

El crack inglés no paró de beber y festejar el triunfo del City. Mira aquí todo lo que pasó en este video.

Por otro lado, Jack Grealish quiso destacar que “todos nos divertimos, otras personas se divirtieron donde las cámaras no estaban, pero yo solo me divertí, tuve la temporada más exitosa de mi vida”.

El crack del City apuntó que “ahora es el 19 de junio, entré a entrenar el año pasado el 13 de julio. Hace años, tenías una temporada de nueve meses, acabo de jugar durante casi 12 meses. He estado en el Mundial, he ganado tres trofeos y luego volveré a entrenar en cuatro semanas, ¿por qué no disfrutar? Fue el mejor fin de semana de mi vida”.





¿Cuántos goles hizo Grealish en la temporada 2022-23?





Tal como reflejan las estadísticas, el crack inglés aportó en el triplete del Manchester City con cinco goles. Fue la Premier League el único torneo en el que ex Aston Villa pudo festejar, quedándose en blanco en la Copa de la Liga, Copa FA y Champions League.





Grealish lleva dos temporadas en Manchester City. (Foto: Getty Images)





