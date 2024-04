La controversia en el mundo del fútbol no se hace esperar, y esta vez el epicentro ha sido Erling Haaland (23 años), el joven delantero noruego que ha generado tanto admiración como debate en la escena futbolística internacional. Tras ser objeto de críticas por parte del exjugador y comentarista Roy Keane, quien lo calificó de manera despectiva como un “atacante de League Two (cuarta división en Inglaterra)”, el técnico del Manchester City, Josep Guardiola, ha salido en defensa del jugador nórdico, afirmando que Haaland es “el mejor delantero del mundo”. Para el entrenador catalán, todo se trata de una mala racha que no tardará en terminar.

La polémica se desató luego de la difusión de un vídeo en el que Haaland fallaba varios pases durante un ejercicio de calentamiento. Esto llevó a Keane, conocido por no tener pelos en la lengua a la hora de opinar, a cuestionar la calidad del juego del noruego, comparándolo con futbolistas de una división inferior. Sin embargo, Guardiola, en una rueda de prensa, ha rechazado rotundamente estas afirmaciones.

“No estoy de acuerdo con él, para nada”, declaró Guardiola, respaldando a Haaland como uno de los mejores delanteros del mundo. “Nos ha ayudado mucho la temporada pasada y la razón por la que no creamos soluciones para él es porque necesitamos mayor presencia en el último tercio de campo”, agregó el entrenador español, justificando el rendimiento del jugador en base al contexto táctico del equipo.

Guardiola también defendió su estrategia en el empate a cero ante el Arsenal, donde Haaland estuvo desaparecido en el campo. “Jugamos un partido excepcional. He vuelto a ver el encuentro contra el Arsenal y solo nos faltó tener más gente en el tercio final”, explicó, señalando que el problema no radica en el desempeño individual de Erling, sino en la falta de apoyo en la zona de ataque.

El entrenador catalán expresó su sorpresa por las críticas provenientes de exjugadores como Keane, destacando la discrepancia entre las opiniones de quienes han estado sobre el campo y quienes solo las analizan desde afuera. “Es como si yo dijera que él es un entrenador de Segunda o Tercera división. No es verdad”, puntualizó Guardiola, refiriéndose a la falta de fundamento de los comentarios despectivos hacia Haaland.





Después de 52 goles en 53 partidos la temporada pasada, Haaland ha bajado sus números esta campaña y acumula 29 goles en 35 partidos, después de haberse perdido casi dos meses de competición por un problema en el pie. El supuesto bajón del noruego no le ha impedido ser el actual Bota de Oro en la Premier League y en la Champions.

Lamentablemente para los intereses del Manchester City, Erling Haaland ha entrado en el hoyo de la irregularidad a menos de una semana para jugar el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League ante Real Madrid. El noruego figura como el arma más poderosa en el equipo de Guardiola, por lo que está llamado a enderezar el camino cuanto antes.

Erling Haaland suma 29 goles en 35 partidos en la presente temporada. (Foto: Manchester City)

La carrera de Erling Haaland comenzó en su Noruega natal, donde jugó en las divisiones juveniles de los equipos Bryne FK y Bryne Fotballklubb. En 2016, a la edad de 16 años, se unió al equipo de reserva del Molde FK, un club noruego de la primera división.

En 2017, Haaland hizo su debut con el primer equipo del Molde FK, donde marcó cuatro goles en su primer partido. Durante su primera temporada con el primer equipo del Molde, Erling Braut anotó 4 goles en 20 partidos.

En diciembre de 2018, Haaland firmó un contrato con el Red Bull Salzburg de la liga austriaca de fútbol. Durante su temporada de debut con el club, anotó 16 goles en 14 partidos de la Champions League y ayudó a su equipo a ganar la liga austriaca.

En enero de 2020, Haaland se unió al Borussia Dortmund de la Bundesliga, donde rápidamente se convirtió en uno de los delanteros más temidos del planeta. Para el 2022-23, arregló con el Manchester City por una suma cercana a los 70 millones de euros.

Erling Haaland fue traspasado del Dortmund al Manchester City por 60 millones de euros. (Foto: Getty Images)

