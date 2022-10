Manchester City y Liverpool protagonizaron un encuentro lleno de emociones y tensiones. Y es que ambas escuadras buscaban a como dé lugar la victoria para seguir escalando en la tabla de posiciones de la Premier League, aunque la mayor intención de los ‘Reds’ era mejorar el desastrozo inicio de temporada que han vivido. Para alegría de los de Anfield, la victoria fue para los de Jürgen Klopp, gracias a Mohamed Salah quien anotó el único tanto del partido.

No obstante, uno de los protagonistas del cotejo fue el director técnico de la escuadra de Manchester: Pep Guardiola. El estratega español realizó un show en la banda de Anfield, encarándose con la afición rival, muy similar a las que se vivía con José Mourinho en el torneo inglés. Eso sí, esta provación acabó desatando la ira de los seguidores de los ‘Reds’, quienes no tardaron en responder al DT de los ‘citizens’.

El entrenador de Santpedor vivió con mucha intensidad el encuentro en Anfield. Protestó contra el cuarto árbitro todas y cada una de las jugadas de su equipo, algo que llevó a recibir los abucheos por parte de los hinchas del conjunto local. Esta situación desató la ira de Pep, que no dudó en realizar gestos hacia la grada.

Asimismo, tras el partido, el técnico del Manchester City denunció el intento de agresión por parte de los aficionados del conjunto tival. Así lo mencionó durante la rueda de prensa posterior al cotejo. En ella, se mostró muy molesto con lo ocurrido, aunque lo hizo de manera irónica.

“La próxima vez lo harán mejor. Esta vez no me dieron. Lo tendrán que intentar de nuevo el año que viene. Intentaron darme con monedas, pero no lo consiguieron. Sí acertaron con el autobús hace años, pero no esta vez”, mencionó el estratega de los ‘citizens’ haciendo referencia a un hecho que ocurrió en el año 2018, donde golpearon al transporte del equipo en los exteriores de Anfield.

Klopp salió en su defensa

Uno de los miembros de Liverpool que defendió a Pep Guardiola y mostró su malestar por lo ocurrido fue Jürgen Klopp. El alemán se mostró radical y completamente en contra del actuar de la afición de los ‘Reds’. “Me parece horrible y lo siento. No sabía nada. Me disculpo por ello”, aseguró.

Cabe resaltar que el elenco de Anfield ya viene investigando para dar con los protagonistas de los hechos. “Estamos trabajando con las autoridades pertinentes y también trabajaremos con el Manchester City para hacer todo lo posible para garantizar que estos cánticos sean erradicados del fútbol por completo”, expresó la institución en un comunicado en su página web.





