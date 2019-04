En la mira: Manchester United quiere a dos 'figuritas' para rejuvenecer su plantel en 2019-20

En Manchester United están a solo horas de jugar el duelo más importante en lo que va de temporada. Y es que los dirigidos por Ole Gunnar Solksjaer se medirán ante Barcelona en Old Trafford por la ida de cuartos de final de la Champions League. Si bien es cierto que los 'Red Devils' tienen la mira puesta en la Copa de Europa, tampoco dejan de lado el tema de los fichajes de cara a la campaña 2019-20.

Este martes, el portal Fichajes avanza la información respecto a dos nombres que baraja la directiva del Manchester United para pelear todo en la próxima edición de la Premier. Primero está el extremo mexicano del PSV Eindhoven, Hirving 'Chucky' Lozano (23 años). El ex jugador del Pachuca es uno de los favoritos de la dirigencia del cuadro inglés.

No es nuevo el interés del Manchester United hacia el 'Chucky' Lozano. Al inicio de esta semana, el diario Express sostuvo que la directiva 'red devil' lo tiene en mente para reemplazar al chileno Alexis Sánchez. El ex Barcelona llegó de la mano de José Mourinho y no ha rendido lo esperado, por lo que se marcharía al final de temporada.

Por otra parte, el nombre de Declan Rice (20), volante defensivo que actualmente juega en el West Ham, aparece en la agenda del United. Su buen nivel de juego mostrado en los 'Hammers' ha hecho que el entrenador Solksjaer lo pida y su traspaso rondaría los 50 millones de euros.

De otro lado, luego de medirse ante el 'Barza' por la Champions, la plantilla del Manchester United pondrá su mira este sábado cuando se mida ante el West Ham por la Premier League. Luego, nuevamente se medirá ante los culés en Camp Nou por la vuelta de cuartos de la Copa de Europa.

El 'Chucky' Lozano suena fuerte para llegar al Manchester United. (Foto: Getty)

