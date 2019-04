''Puede que el futuro le haya estado preocupando'': Solskjaer habló sobre una posible 'fuga' en el United

Causa y efecto. El entrenador del Manchester United , Ole Gunnar Solskjaer , afirmó este viernes que la incertidumbre sobre el futuro del centrocampista español Ander Herrera puede tener relación con sus recurrentes problemas con las lesiones al afectarle en el plano anímico.



"Puede que el futuro le haya estado preocupando y eso es parte de la razón de que esté lesionado", apunto Solskjaer en su conferencia de prensa previa al partido del sábado contra el West Ham, el sábado en la trigésimo cuarta jornada de la Premier League.

"¿Quién sabe? Él no lo sabe", apuntó. "Puede estar disponible contra el Chelsea o el (Manchester) City, pero no estoy seguro. Tiene otra lesión muscular", afirmó, aludiendo a dos grandes duelos que tiene el United a finales de este mes.



Desde su lesión el 24 de febrero en el empate 0-0 ante el Liverpool, Herrera ha jugado apenas 134 minutos. "Ha estado trabajando duro de verdad para recuperar la forma y superar la lesión que sufrió contra el Liverpool. Reapareció y ha tenido otra (lesión) diferente en el entrenamiento", lamentó.



Recordemos que los rumores apuntan a una posible salida de Ander Herrera del equipo de Old Trafford. Entre los clubes que más han mostrado interés por el centrocampista de los 'Red Devils' se encuentra el París Saint-Germain, equipo al que - ante la eventual marcha de Adrien Rabiot - no le vendría nada mal contar con el jugador vasco.



