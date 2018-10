El plan de renovación en Manchester United ya empezó, e irán en orden: el primero será el portero David de Gea , quien podría convertirse en el futbolista mejor pagado de la plantilla. Incluso por encima de Alexis Sánchez y Paul Pogba. Según informaron los medios 'Mirror' y Manchester Evening News.

El guardameta español acaba contrato con los ' Red Devils' en el 2020, y desde enero de 2019 ya podría empezar a negociar su pase, por lo que en el United se han puesto como objetivo renovarle a fines de este año y ponerle sobre la mesa una jugosa oferta en cuanto al salario: pasaría a cobrar 375.000 libras semanales (unos 23 millones de euros al año).



Pero el dinero no sería el principal problema para buscar la renovación de De Gea e incluso de otras figuras, el principal obstáculo es la inestabilidad del conjunto de Old Trafford, con la duda sobre la continuidad de Mourinho.



Además, en materia deportiva, el Manchester United no camina bien: el cuadro se ubica en la octava casilla con 13 unidades en la Premier League, mientras que, recordemos, fue eliminado de la Copa de la Liga por el modesto Derbi County.



El Dato: Zidane es el favorito para suceder a Mourinho, que recibirá una gran compensación económica de más de 20 millones de euros.