El gol de Anthony Martial en el duelo del Manchester United ante el Newcastle United , que supuso el empate en el partido, le costó al club de Old Trafford 10 millones de euros, debido a una cláusula que los 'Diablos Rojos' firmaron con el As Mónaco al fichar al jugador francés.



Según informaron este jueves medios ingleses, el United tendría que pagar 10 millones adicionales a los 41 millones que depositaron en su día por el fichaje, si Martial alcanzaba los 25 goles antes de 2019.



El contrato también incluye dos cláusulas más por las que el club de Manchester tendría que desembolsar 10 millones en caso de que Martial fuera convocado en 25 ocasiones por la selección francesa o fuera nominado para el Balón de Oro antes del próximo año.



Martial no ha sido elegido candidato este para el máximo galardón individual del fútbol mundial y, a día de hoy, acumula 18 participaciones con la selección francesa, por lo que ya no podrá alcanzar las 25 estipuladas en la cláusula. EFE