Se fue con todo: hermano de Paul Pogba tuvo duras palabras hacia José Mourinho

Los últimos resultados de José Mourinho en Manchester United no fueron buenos. El cuadro de Old Trafford no ganaba, se alejó de los primeros puestos y salió de la zona de clasificación a la próxima edición de la Champions League. Para colmo, mandó a Paul Pogba al banco de suplentes.

Ya con la confirmada marcha de Mourinho y la llegada del nuevo técnico, el ex jugador Ole Gunnar Solksjaer, las cosas han mejorado en Manchester United. Ante esto, uno de los familiares de Paul Pogba no perdió el tiempo y habló fuerte del DT portugués.

"La verdad que el problema era Mourinho. En el vestuario y dentro del campo. Todo era él. Siempre quiso ser el maestro y el centro de atención. Paul ni siquiera se fija en eso. Si le respetas, él va a hacer lo mismo hacia ti", sostuvo Florentin Pogba, también futbolista y hermano del mediocampista 'red devil'.

Asimismo, indicó que "si confías en él, te va a hacer más que buenos partidos". Y tal parece que lo que indicó tiene algo de certeza.

Como se recuerda, Manchester United lleva cinco partidos consecutivos con victorias de la mano de Solksjaer. La meta es, para lo que resta de temporada, pelear por clasificar a la Champions 2019-20.