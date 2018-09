Todo tiene su final, nada dura siempre. Mourinho llegó a Manchester United recomendado por Alex Ferguson, pero tal parece que su experiencia como entrenador ha llegado a su fin. El entrenador portugués no es tolerado por sus dirigidos en la actualidad, al punto que Paul Pogba ya habría puesto su “futuro” en duda para el próximo mercado de fichajes. El galo no quiere seguir en el United, al igual que otros de sus dirigidos en el club.



El aire cargado que se respira en la interna del club ha provocado un diálogo entre un grupo de futbolistas con Ed Woodward, vicepresidente ejecutivo de los 'Red devils', en las instalaciones de la institución.



'ESPN' ha reportado que los jugadores de Manchester United han pedido la salida inmediata de José Mourinho, pues la formas de llevar el grupo no son las mejores para una convivencia armoniosa.



Incluso, los propios futbolistas aseguraron que si el portugués continúa bajo el mando del primer equipo, muchos de ellos pedirán dejar la institución en el mercado de invierno o hacia el final de este curso.



Ed Woodward ha escuchado a la plantilla de los 'Diablos rojos'. Sin embargo, el alto directivo siempre ha sido uno de los defensores del estilo Mourinho. Desde su llegada, Manchester United, económicamente, ha crecido por todo lo que genera el DT.