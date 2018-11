El ambiente en el Manchester United está más agitado que nunca. A la pobre temporada que viene firmando el cuadro de Old Trafford, se suman los problemas que tiene el técnico Mourinho con algunos jugadores como Paul Pogba y Alexis Sánchez; pero ahora se le ha sumado uno más a su lista de 'enemigos': el belga Romelu Lukaku.

El entrenador luso ha criticado en público y en varias ocasiones a Pogba o Sánchez, algo con lo que no está para nada de acuerdo Lukaku, quien les pidió a sus compañeros enfrentar a 'Mou' cada vez que esto ocurra.



"Si Mourinho te critica, enfréntalo hombre. Somos adultos, hombres grandes, profesionales. Hay que hacerlo, enfrentar la situación como hombres", dijo el delantero belga en entrevista con 'Bleacher Report'.



El '9' de los 'Diablos Rojos', sin embargo, dijo que no le afecta ni tiene por qué hacerlo la relación del entrenador con sus compañeros, pues a su entender, "se le da demasiada importancia al tema. La verdad es que yo no me detengo ni un segundo a mirar o a pensar cómo es su relación con mis compañeros".

Con 12 fechas jugadas en la Premier League, el Manchester United marcha en la octava casilla, a 12 puntos del sólido líder Manchester City. Una pobre campaña que, hasta ahora, ha estado marcada por las bajas actuaciones y, también, por los constantes conflictos del entrenador con sus futbolistas.