¡No lo quieren más! Manchester United le pagaría a Marcos Rojo con tal de que se marche del club

No tiene sitio en el Manchester United y el club se plantea, incluso, ofrecerle una contraprestación económica para que abandone Old Trafford, con el que tiene contrato hasta el 2021. Marcos Rojo no cuenta para Ole-Gunnar Solskjaer, y podría seguir su carrera en Turquía, de donde tendría una oferta del Fenerbahce.

Según informa 'Express', el United tiene claro que Rojo no puede seguir y tiene decidido realizar un desembolso económico para que el argentino abandone su proyecto. El futbolista de 29 años no ha respondido a las expectativas generadas tras su contratación, especialmente por su papel en el Mundial de Brasil 2014.



Aunque en las últimas horas ha aparecido una nueva alternativa de solución para el club y el jugador. Según el medio 'Sporun Dibi', el Fenerbahce llegó a un acuerdo con el Manchester United para el préstamo de Marcos Rojo. Sin embargo, aún falta convencer al jugador argentino de aceptar la oferta para así emprender la operación.

Rojo tiene contrato con los 'red devil' hasta el 2021, pero su performance ha venido a menos al punto de no sumar minutos actualmente.



Desde 2017, el argentino apenas ha actuado en 18 partidos del Manchester United y en la última campaña únicamente jugó en seis, con solo tres titularidades.

