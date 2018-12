José Mourinho , técnico del Manchester United , afirmó que su equipo aún puede quedar en puestos de Liga de Campeones después de que los 'Diablos Rojos' perdiesen por 3-1 en Anfield contra el Liverpool.



"Si me preguntas si podemos ganar el título, por supuesto que no, no puedo arreglar eso. Aún podemos acabar cuartos, no va ser fácil. Seguro que vamos a estar entre los seis primeros, pero los puestos de Champions es lo máximo que podemos hacer. Hay que mirar primero al quinto puesto y luego al cuarto", explicó el portugués en los micrófonos de Sky Sports.



Mourinho, que tiene al United a 19 puntos del líder, el Liverpool negó que sus jugadores no estén dando el 100 % en el campo y dijo que son "honestos" y que los que estuvieron en el campo "dieron todo lo que tenían".



"El Liverpool fue mejor equipo, pero estuvimos en el partido hasta que concedimos el tercero", reflexionó el estratega luso.



"Son un equipo fuerte, uno de los mas fuertes. No pudimos hacer frente a su presión y a su intensidad", sentenció Mourinho.



Fuente: EFE