Luego de quitarle el puesto en Manchester : los halagos de Solskjaer a José Mourinho 

La situación de Manchester United ha cambiado sustancialmente en los últimos seis partidos con la llegada de Ole Gunnar Solskjaer al banquillo. El noruego tomó el lugar de José Mourinho y, hasta el momento, solo conoce de victorias. Pese a ello, el reconocimiento y el respeto hacia el portugués existe.

"Es un fantástico entrenador y con los resultados que ha tenido no creo que le cueste encontrar trabajo", señaló Ole Gunnar Solskjaer, que mantiene una racha de seis triunfos en seis encuentros desde que dirige a los 'Diablos Rojos'.

José Mourinho, por otro lado, fue cuestionado el reciente jueves en una entrevista con la cadena BeIN Sports sobre cuál sería su siguiente destino tras el Manchester United y dijo que todavía se ve para entrenar al "más alto nivel".

Durante su estancia en Old Trafford, de dos años y medio, el técnico portugués se hospedó en un hotel de la ciudad de Mánchester, algo que comparte con Ole Gunnar Solskjaer, pero que espera remediar dentro de poco.



"Sigo en el hotel, pero ya he encontrado una casa, así que no seguiré mucho más tiempo. Tengo amigos y compañeros aquí, así que no paso todo el día solo en el hotel", agregó Solskjaer.



"Me encanta estar aquí y la verdad es que espero con ganas levantarme por la mañana y volver al trabajo", aclaró el noruego, quien pese a su contrato como interino, podría firmar otro como entrenador permanente del Manchester United próximamente.