Paul Pogba no parece contento en el Manchester United o al menos eso aseveran medio ingleses con respecto al desenvolvimiento del volante al mando de José Mourinho. No es que ande distanciado con ‘Mou’ ni con algunos de los jugadores del actual plantel, sino que se siente a gusto con las órdenes del técnico portugués. Pogba no quiere marcar y correr tanto como acostumbra en la actualidad, sino que prefiere estar más a la ofensiva y con libertadores que gozaba en la Juventus. Claro, Arturo Vidal corría muchas veces por él en el equipo.



Con respecto a su futuro, la ex estrella del Manchester United , Paul Ince, se refirió al futuro del seleccionado francés. “Si lo que se dice de Pogba es cierto, no me sorprendería. Puedo entender por qué Pogba se siente irritado con la posición en la que Mourinho lo hace” indicó el ex seleccionado inglés al diario ‘Daily Mirror’ de Inglaterra.



“A Pogba le gustar atacar y no firmó para ser centrocampista. Claramente no es lo que gusta o lo que más le gusta. Entonces, ¿por qué insistir con él? La sensaciones que vienen de Pogba es que no está contento y si no se siente que encaja, entonces puede partir en el verano”, agregó el ex futbolista, que estuviera más de seis temporadas en el Manchester United.



Pogba fue pretendido un momento por el Real Madrid, aunque su nivel no es aquel de hace dos temporadas. Ya no se habla tanto de Pogba. Siendo el mejor pagado de toda la Premier League al lado de Alexis Sánchez, se espera más de él en la actualidad.