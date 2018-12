Con la salida de Jose Mourinho del Manchester United , muchos pensaron que Paul Pogba iba a saltar de la felicidad. Sin embargo, el francés tomó la noticia con calma y para sorpresa de todos, halagó el trabajo del portugués en el club inglés.



Pese a que en un momento la relación entre Pogba y Mourinho se volvió insostenible, el campeón del mundo en Rusia reconoció que 'The Special One' lo hizo un mejor jugador en las dos temporadas y media que estuvo en Old Trafford.



"Ganamos trofeos con José y quiero agradecerle eso. No todo funcionó bien, pero algunas cosas sí salieron bien. Él me hizo mejorar, también como persona", dijo Pogba en la rueda de prensa tras el triunfo del Manchester United ante Cardiff por 5-1.



El adiós de Mourinho

Mourinho deja el club en su tercera temporada en el banco, como hizo en el Chelsea (2013- diciembre 2015) o en el Real Madrid (2010-2013), donde sus relaciones con los principales nombres del vestuario también fue tormentosa.



Con el Manchester United tuvo un inicio prometedor levantando la Europa League y la Copa de la Liga en 2017. Pero en su segunda campaña fue eliminado en octavos de final de la 'Champions' por el Sevilla y finalizó segundo en la Premier, muy alejado de su vecino el City.