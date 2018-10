Nadie ha dicho ni confirmado la salida de José Mourinho en el Manchester United. En medio de las especulaciones que surgen desde Inglaterra, el técnico portugués no se siente a gusto con sus jugadores ni ellos con su mandamás. Como se ha dicho siempre, ‘Mou’ no dura tanto tiempo en los clubes porque la relación se malgasta. Y ahora, en un mundo de redes sociales, ha sido el propio Antonio Valencia que le dio ‘like’ ¿por error? a una publicación.



Ha sido el propio el lateral ecuatoriano, uno de los indiscutibles para ‘Mou’, quien le dio ‘like’ a una publicación que pedía la salida del portugués de Old Trafford. En Instagram, ‘teamvalencia25’, una cuenta destinada a seguidores del sudamericano, publicó un comentario en el que aseguraba que “ Mourinho ha convertido en un castigo ver los partidos del United” y añadía que “algo tiene que cambiar. Mourinho tiene que irse”.



Valencia cometió el gran error al dar un ‘like’ a ese comentario, una acción que llega en un momento en que el portugués estaría enemistado con varios de sus futbolistas y con el pobre rendimiento del Manchester United, décimo en la Premier con 10 puntos de 21 posibles.



El capitán del Manchester United quiso disculpas por su acción y publicó un comentario en Twitter donde asegura que su ‘like’ fue un error.



“Ayer di ‘me gusta’ a un post en Instagram sin leer el texto que acompañaba la fotografía. Esas no son mis opiniones y me disculpo por ello. Apoyo completamente al entrenador y a mis compañeros. Lo estamos dando todo para mejorar los resultados”, escribió el futbolista. ¿Será cierto? ¿O es que le ganó el inconsciente? Todo está por verse en los próximos días.



El 'like' de Antonio Valencia en Instagram. El 'like' de Antonio Valencia en Instagram.