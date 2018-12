El excapitán del Manchester United , Roy Keane, acusó este viernes a los propios jugadores de haberle hecho 'la camita' para forzar la salida del club de José Mourinho , a la vez que les reprochó asimismo ser los responsables de los malos resultados actuales del equipo.



"Creo que los jugadores se salieron con la suya. La forma en que se escudaron detrás del entrenador... Lo lanzaron a pies de los caballos", declaró el irlandés a la BBC Radio 5.



"Se dice que Mourinho se peleó con los jugadores. Eh... bien, es normal discutir con los jugadores, es lo que pasa cuando los jugador están con sobrepeso o que los jugadores no se entrenan correctamente y no tienen buenas actuaciones", prosiguió su crítica el jugador que conquistó siete títulos de la Premier y una Liga de Campeones.



"Yo no soy el mayor seguidor de Mourinho, no se equivoquen, pero no puedo tolerar que los futbolistas se escondan detrás de sus representantes, de sus compañeros, de los medios. Es realmente una broma", añadió.



"Los jugadores modernos no es que sólo sean débiles, es que son seres humanos muy débiles. Uno no puede decirles nada. Eso no habría ocurrido en nuestro vestuario, simplemente porque teníamos carácter y buenos líderes", insistió Keane.



José Mourinho fue despedido el martes ante los pobres resultados y sus relaciones tirantes con varias de las estrellas del equipo. AFP